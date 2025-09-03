Eurobasket 2025: «Καταιγίδα» από τρίποντα οι Λετονοί και εύκολο +34 με την Τσεχία

Για το Group A του Eurobasket, η Λετονία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην αποκλεισμένη και αδύναμη Τσεχία. Η χώρα της Βαλτικής επικράτησε εύκολα με 109-75, με ρεσιτάλ έξω απ’ τη γραμμή των τριών πόντων. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λετονοί πήραν την 3η θέση του ομίλου τους.

Από την αρχή του αγώνα η παρέα του Πορζίνγκις ήταν ξεκάθαρα ανώτερη και απίστευτα εύστοχη απ’ το τρίποντο. Ολοκλήρωσε το ματς με 17/36, ενώ είχε και 31 ασίστ. Οπότε τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Οι Τσέχοι ολοκλήρωσαν τον όμιλο μόνο με ήττες.

Πλέον η ομάδα του Μπάνκι περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το ποια θα τερματίσει δεύτερη στο Group B. Άρα θα είναι μία εκ των Γερμανία, Φινλανδία ή Λιθουανία.

Ο Νταϊρίς Μπέρτανς είχε 20 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ ο Ντάβις Μπέρτανς πέτυχε επίσης 20 πόντους. Ο Πορζίνγκις σημείωσε 16, με τον Σμιτς να προσθέτει κι αυτός 16 για τους Λετονούς. Από τους Τσέχους, Κρέιτσι και Πέτερκα είχαν από 11, ενώ ο Σβόμποντα σημείωσε 10.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ