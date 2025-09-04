Ισπανία - Ελλάδα: Κοντός και Παππάς δίπλα στην Εθνική - Μίλησαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκε στην Κύπρο, με τους Δημήτρη Κοντο και Νίκο Παππά να δίνουν το παρών στην κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ελλάδα δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ισπανία (21:30), σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει το μέλλον της στη διοργάνωση, καθώς με νίκη παίρνει το ευνοϊκό μονοπάτι, που μπορεί να τη στείλει μέχρι τα ημιτελικά.
Στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» βρέθηκε μίνι αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού, με τον Director of Scouting and Team Personnel Νίκο Παππά και τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό να δίνουν το παρών.
Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους παίκτες του «τριφυλλιού» την ώρα της προθέρμανσης τους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ