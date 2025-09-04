Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία.

Newsbomb

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία απόψε (21:30) για τους ομίλους του Eurobasket 2025, με τους Ίβηρες να παίζουν για την... επιβίωσή τους στη διοργάνωση.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θέλει τη νίκη για να τερματίσει πρώτη και να αγωνιστεί με το Ισραήλ στους «16», αποφεύγοντας τη Γαλλία.

Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο νεαρός αστέρας του Παναθηναϊκού AKTOR ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο. Έτσι, θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια- Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ