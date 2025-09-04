Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία απόψε (21:30) για τους ομίλους του Eurobasket 2025, με τους Ίβηρες να παίζουν για την... επιβίωσή τους στη διοργάνωση.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θέλει τη νίκη για να τερματίσει πρώτη και να αγωνιστεί με το Ισραήλ στους «16», αποφεύγοντας τη Γαλλία.
Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.
Ο νεαρός αστέρας του Παναθηναϊκού AKTOR ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο. Έτσι, θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος
19:35 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
17:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ