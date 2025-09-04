Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

Η Σλοβενία επικράτησε του Ισραήλ με 106-96, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι σεληνιασμένος και να φτάνει μία ασίστ μακριά από το δεύτερο τριπλ-νταμπλ στο EuroBasket 2025.

Ο αστέρας της ομάδας του Σέκουλιτς τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (4/11 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, κάνοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος και παρότι φορτώθηκε με 4 φάουλ στην τρίτη περίοδο και το Ισραήλ επιχείρησε να επιστρέψει στο ματς με αυτόν στον πάγκο, με την επιστροφή του στο παρκέ την 4η περίοδο, έδωσε τη χαριστική βολή στους αντιπάλους του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Κάρινγκον 9 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Σέγκεβ, Άβντιγια 34 (4/11 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Σόρκιν 14 (1/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ) Τίμορ 6 (1/2 τρίποντα), Μάνταρ 10 (8 ασίστ), Λέβι 6, Μπεργκ, Γκινάτ 8 (7 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1/1 τρίποντο), Παλάτιν 6 (2/2 τρίποντα)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 4, Νίκολιτς 16 (2/8 τρίποντα, 7 ασίστ), Πρέπελιτς 8 (2/6 τρίποντα), Μούριτς 6 (1/3 τρίποντα), Ράντοβιτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χρόβατ 10 (2/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Στσούκα, Όμιτς 11 (10 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 37 (4/11 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ