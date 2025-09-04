Eurobasket 2025: «Οδοστρωτήρας» η Γαλλία, νίκη 40 πόντων με την Ισλανδία

Το ματς για το Group D του Eurobasket, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισλανδία, είχε ξεκάθαρο φαβορί. Οι «τρικολόρ» όμως, έκαναν τα πράγματα ακόμη ευκολότερα. Δε νίκησαν απλά τους αντιπάλους τους, αλλά τους «ισοπέδωσαν» αγωνιστικά με 114-74.

Η αναμέτρηση δε χωρά κριτική, καθώς από το πρώτο δεκάλεπτο τα πάντα είχαν κριθεί όταν και οι Γάλλοι πήραν διαφορά +27 πόντων. Πλέον, οι «αργυροί» Ολυμπιονίκες περιμένουν το αποτέλεσμα του αγώνα Ισραήλ-Σλοβενία για να δουν σε ποια θέση θα τερματίσουν.

Η Γαλλία ολοκλήρωσε τον όμιλο στο 4-1 και για να βγει πρώτη στο γκρουπ πρέπει η Σλοβενία να νικήσει το Ισραήλ.

Για την ομάδα του Φοτού ο Ρισασέ είχε 15 πόντους, ο Οκόμπο 14 και ο Τζαϊτέ 13. Συνολικά οκτώ παίκτες της Γαλλίας ήταν διψήφιοι. Ο Χέρμανσον με 15 πόντους ήταν ο μόνος που διασώθηκε από τους Ισλανδούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74

