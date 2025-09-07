NBA: Στο Hall of Fame η κλάση του 2025 – Συγκίνησε ο ΛεΜπρον Τζέιμς με τα λόγια του για τον Κόμπι Μπράιαντ

Η τελετή εισόδου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (07/09), με τα νέα μέλη να έχουν την τιμητική τους.

Σε μια λαμπερή βραδιά, οι Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, Σου Μπερντ, Μάγια Μουρ, Σίλβια Φάουλς, Ντάνι Κρόφορντ, Μπίλι Ντόνοβαν, Μίκι Άρισον και η Team USA 2008, εισήχθησαν στο Πάνθεον του παγκοσμίου μπάσκετ.

The @Hoophall Class of 2025 inductees ?



Welcome to the Naismith Basketball Hall of Fame! pic.twitter.com/gWj7VqCBXW — NBA (@NBA) September 7, 2025

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ως μέλος της Team USA του 2008, συγκίνησε στην ομιλία του, καθώς αναφέρθηκε στον Κόμπι Μπράιαντ και την επίδραση που είχε. Ο «King James», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ήταν ο συνδετικός κρίκος που χρειαζόμασταν για να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Έβαλε σοβαρότητα στην ομάδα. Μας έκανε να συγκεντρωθούμε. Ήμουν 23 χρόνων, το να είμαι στο παρκέ μαζί του, εκείνος είχε κερδίσει ήδη πρωταθλήματα. Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο. Και στο τέλος αυτού του ταξιδιού πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τον κάναμε περήφανο σίγουρα».

