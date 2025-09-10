Παναθηναϊκός AKTOR: Ντεμπούτο Σορτς, Χολμς, «Ρόγκα» κι επιστροφή Γκριγκόνις στο φιλικό με Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από το Περιστέρι στο πρώτο φιλικό της νέας σεζόν, με τον Μάριους Γκριγκόνις να επιστρέφει στη δράση και τους Ναν και Σορτς να πρωταγωνιστούν.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε το Περιστέρι (90-93) στο πρώτο -προπονητικού χαρακτήρα- φιλικό της νέας σεζόν, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens.

Με πολλές απουσίες λόγω της παρουσίας των διεθνών στο EuroBasket 2025, αλλά και με τα περισσότερα από τα νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του, οι παίκτες του Τριφυλλιού είχαν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν μετά από ένα δεκαήμερο εντατικών και σκληρών προπονήσεων.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους πραγματοποίησαν ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου, σε ένα παιχνίδι όπου ο Χρήστος Σερέλης είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-93 σε αυτό το φιλικό ξεμούδιασμα, με τον Κέντρικ Ναν να έχει 22 πόντους, τον Τι Τζέι Σορτς να προσθέτει 20, ενώ ο Χολμς είχε 13 και ο Ρογκαβόπουλος 11.

Σημαντική και η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στην αγωνιστική δράση, με τον Λιθουανό να έχει 7 πόντους.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: «Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει περίπου δέκα μέρες. Η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ, θέλαμε να δούμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε στην άμυνα, παρά στην επίθεση. Τα πόδια των παικτών είναι αρκετά βαριά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε κα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να μάθουν οι παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή. Δεδομένων των απουσιών, είναι σημαντικό που έχουμε αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία. Είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε το “πέντε – πέντε” στην προπόνηση. Το γεγονός πως είχαμε βέβαια μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους, τα λέει όλα. Προχωράμε για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπου έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε».

Αύριο (11/9), ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τον Κολοσσό Ρόδου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 48-47, 72-65, 90-93.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.

