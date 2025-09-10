Eurobasket 2025: Προπόνηση χωρίς Όσμαν για την Τουρκία

Ο Σενγκούν είναι το αστέρι της Εθνικής Τουρκίας, όμως ο Τζέντι Όσμαν είναι ο παίκτης «κλειδί» της προσεχούς αντιπάλους της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket. Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, όταν ο Ματέους Πονίτκα έπεσε πάνω στο πόδι του.

Ο πόνος για τον Όσμαν μεγάλωσε όταν «κρύωσε» το πόδι του και έχει προκληθεί πρήξιμο όπως έκανε γνωστό και ο Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, ο 30χρονος φόργουορντ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τουρκίας την Τετάρτη (10/1).

Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να προπονηθεί την Πέμπτη, παραμονή του σπουδαίου ημιτελικού. Από τη στιγμή που πονάει ο Όσμαν, πάντως, η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, παρά τη μεγάλη του θέληση να αγωνιστεί.