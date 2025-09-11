Παναθηναϊκός AKTOR: Πήραν... γεύση Αυστραλίας οι «πράσινοι» πριν από το ιστορικό ταξίδι

Η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Alison Duncan, φιλοξένησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην Αυστραλιανή Κατοικία, την περασμένη Τρίτη (9/9) για ένα αποχαιρετιστήριο αυστραλιανό μπάρμπεκιου, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το φημισμένο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας, με οικοδεσπότη την Εθνική Λίγκα της Αυστραλίας (NBL). Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά θα συγκεντρώσει δύο από τους κορυφαίους συλλόγους της Euroleague, τον Παναθηναϊκό AKTOR και την Partizan Mozzart Bet Belgrade, καθώς και δύο από τις κορυφαίες ομάδες της NBL, Sydney Kings και Adelaide 36ers. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην John Cain Arena της Μελβούρνης και στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ.

Στο αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου, οι παίκτες, οι προπονητές και η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR πήραν μια γεύση αυθεντικής αυστραλιανής φιλοξενίας και δοκίμασαν μοσχαρίσιο κρέας εξαιρετικής ποιότητας. Το μενού περιελάμβανε κρέας με προέλευση από την Αυστραλία, αναδεικνύοντας την άνω των 200 ετών εμπειρία της αυστραλιανής κτηνοτροφίας στην παραγωγή θρεπτικού, ασφαλούς και νόστιμου μοσχαρίσιου κρέατος, ιδιαίτερα υψηλής και σταθερής ποιότητας, για καταναλωτές σε όλο τον

κόσμο.

We enjoyed a taste of authentic Australian hospitality with a farewell barbeque hosted by the Australian Ambassador, Alison Duncan, at the Australian Residence, before the team sets off on its historic trip to Australia for the 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament later this… pic.twitter.com/v4TRZ8qEai — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025

Η Πρέσβης της Αυστραλίας, Alison Duncan, δήλωσε:

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Αυστραλιανή Κατοικία για να αποχαιρετίσω την ομάδα και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο επερχόμενο Παύλος Γιαννακόπουλος. Το μπάρμπεκιου ήταν μια μοναδική ευκαιρία να προσφέρουμε το εξαιρετικής ποιότητας μοσχαρίσιο κρέας Αυστραλίας σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές της ελληνικής αγοράς – τους κορυφαίους αθλητές του Παναθηναϊκού – και χάρηκα ιδιαίτερα που είδα πόσο το απόλαυσαν! Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Αυστραλίας-ΕΕ θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες καταναλωτές να απολαύσουν αυστραλιανά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η εκδήλωση ήταν επίσης ένας υπέροχος τρόπος να αναδειχθούν οι θερμές σχέσεις μεταξύ των λαών μας που αποτελούν και ένα από τα θεμέλια της ισχυρής φιλίας μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας. Οι Αυστραλοί φίλοι του μπάσκετ και η μεγάλη ελληνική μας κοινότητα ανυπομονούν για αυτό το ιστορικό τουρνουά που θα γιορτάσει τον αθλητισμό, την παράδοση και τους άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες μας».

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ανέφερε:

«Είναι μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό AKTOR να φέρνει το Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία για πρώτη φορά. Η διοργάνωση αυτή έχει βαθιά σημασία για τον σύλλογο και τους φιλάθλους μας, καθώς αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου, του οποίου το όραμα και το πάθος διαμόρφωσαν την ιστορία του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή την παράδοση με τους φίλους μας στην Αυστραλία, μια χώρα με τόσο ισχυρή ελληνική κοινότητα και ολοένα μεγαλύτερη αγάπη για το μπάσκετ. Η άμιλλα με ομάδες όπως η Partizan, οι Sydney Kings και ο Adelaide 36ers καθιστά αυτή την έκδοση του τουρνουά πραγματικά ξεχωριστή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρέσβυ, ΑΕ κυρία Alison Duncan, και την Πρεσβεία της Αυστραλίας για τη θερμή φιλοξενία, καθώς και τους συνεργάτες μας που καθιστούν αυτό το ταξίδι εφικτό. Ανυπομονούμε για ένα αξέχαστο τουρνουά που θα ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας και θα εμπνεύσει τους φίλους του μπάσκετ παντού».

Εκ μέρους του Παναθηναϊκού, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, καθώς και οι παίκτες Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, T.J. Σορτς, Ρισόν Χολμς, Μάριους Γκριγκόνις, Γιάννης Κουζέλογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μαζί με προπονητικό προσωπικό, στελέχη της αθλητικής διοίκησης και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, European Ambassador της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος και ο Βουλευτής Λευκάδας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αυστραλίας, Αθανάσιος Καββαδάς.

Η Πρεσβεία της Αυστραλίας εκφράζει τις ευχαριστίες της στους χορηγούς της εκδήλωσης, John Loukadellis, Simon Ftelianos και George Anton.