Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ
Γεμάτο από κόσμο το ανοιχτό γήπεδο στην πρωτεύουσα της Σερβίας, για την φιλική αναμέτρηση της Παρτιζάν με τους Θεσσαλονικείς.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο OPEN AIR tournament του Βελιγραδίου, η Παρτιζάν φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ. Σε έναν αγώνα που ήταν κάτι παραπάνω από αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα και κυρίως αφορούσε τους δεσμούς των δύο ομάδων. Με την ατμόσφαιρα στο ανοιχτό γήπεδο της σερβικής πρωτεύουσας, να είναι εκπληκτική.
Στο «Τασμαϊντάν» βρέθηκαν φίλοι και της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ. Δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα και τραγουδώντας από κοινού συνθήματα.
Στο φιλικό που διεξήχθη οι Σέρβοι επικράτησαν 96-87, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονης
23:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου
20:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
16:05 ∙ LIFESTYLE