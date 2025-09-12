Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ

Στο OPEN AIR tournament του Βελιγραδίου, η Παρτιζάν φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ. Σε έναν αγώνα που ήταν κάτι παραπάνω από αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα και κυρίως αφορούσε τους δεσμούς των δύο ομάδων. Με την ατμόσφαιρα στο ανοιχτό γήπεδο της σερβικής πρωτεύουσας, να είναι εκπληκτική.

Στο «Τασμαϊντάν» βρέθηκαν φίλοι και της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ. Δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα και τραγουδώντας από κοινού συνθήματα.

Στο φιλικό που διεξήχθη οι Σέρβοι επικράτησαν 96-87, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.