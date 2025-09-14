Ολυμπιακός – Παρί 87-90: Δεύτερη ήττα στο τουρνουά της Κύπρου

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Βεζένκοφ που σημείωσε 32 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προβλήματα απέναντι στους Γάλλους και ολοκλήρωσαν την παρουσία στην Κύπρο με 0/2.

Ολυμπιακός – Παρί 87-90: Δεύτερη ήττα στο τουρνουά της Κύπρου
Μετά την ήττα από τη Μονακό στην παράταση, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην ανανεωμένη Παρί. Οι Γάλλοι στο τουρνουά της Κύπρου επικράτησαν 90-87 και άφησαν τους «ερυθρόλευκους» χωρίς νίκη. Μαζί με αρκετά στοιχεία που θέλουν δουλειά, τα οποία φανερώθηκαν στο τεχνικό τιμ.

Παρότι φιλική η αναμέτρηση, τα νεύρα ήταν αρκετά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, καθώς ήταν συχνές οι διαμαρτυρίες του.

Κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» ο Σάσα Βεζένκοφ με 32 πόντους. Ο Ντόντα Χολ σταθερός είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τους νικητές, 18 είχε ο Ρόμπινσον, από 11 Μπακο και Εμπαγέ. 10 πρόσθεσε ο Χίφι.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90.

