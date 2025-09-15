EuroBasket 2025- Αταμάν μετά την ήττα στον τελικό: 3 εβδομάδες μιλούσα πολύ, τώρα δεν υπάρχουν λόγια

Στενοχωρημένος και απογοητευμένος εμφανίστηκε ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα που υπέστη στον τελικό της διοργάνωσης του Eurobasket από την Γερμανία η Τουρκία.

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο EuroBasket μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις Τύπου. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια να πεις γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε ένα παιχνίδι που είχαμε στον έλεγχό μας και το χάσαμε. Συγχαρητήρια στην Γερμανία», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν που στη συνέχει απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν:

«Δε μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρά την ήττα της Τουρκίας στον τελικό κατέκτησε την δεύτερη θέση και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ιστορική σημασία του μεταλλίου εμφανίστηκε λιγομίλητος και δήλωσε απογοητευμένος για το τελικό αποτέλεσμα. «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα», ανέφερε.

Κορυφαίος τεχνικός του Eurobasket ο Εργκίν Αταμάν

Μπορεί η Τουρκία να μην κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του EuroBasket και να γνώρισε την ήττα από την Γερμανία, αλλά ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός για το τουρνουά.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και την ανάδειξη της καλύτερης πεντάδας, ήρθε και η ανακοίνωση για τον καλύτερο προπονητή με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να παίρνει το ανάλογο βραβείο.

