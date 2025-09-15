Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Τούρκοι στην εθνική ομάδα της χώρας τους, μετά τη δεύτερη θέση που κατέκτησαν στο Eurobasket 2025. Το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν δεν μπόρεσε να μετουσιώσει το εξαιρετικό τουρνουά που έκανε και κατά την επιστροφή της αποστολής, ο Ομοσπονδιακός κόουτς συγκινήθηκε.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό», ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή.

Και συνέχισε: «Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ».

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/Qf2oUio6kC — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 15, 2025

Νωρίτερα, στο Instagram, ο Εργκίν Αταμάν έγραψε: «Το ασημένιο μετάλλιο, που κατακτήθηκε μετά από τόσα χρόνια, είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα. Το τουρκικό έθνος είναι περήφανο για αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, είμαι βαθιά λυπημένος. Η ιστορία καταγράφει πάντα τους πρωταθλητές, και εμείς το χάσαμε οριακά. Ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες της Τουρκίας που πίστεψαν σε εμάς και περίμεναν με ανυπομονησία αυτό το τρόπαιο μπροστά στις οθόνες τους στη χώρα μας.

Πιστεύω ολόψυχα ότι αυτά τα παιδιά, που έφεραν το τουρκικό μπάσκετ πίσω στην κορυφή της Ευρώπης, θα φέρουν αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες οπαδούς που ήρθαν στη Ρίγα για να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και που έκαναν ολόκληρο τον κόσμο να ακούσει μαζί τον εθνικό μας ύμνο».

https://www.instagram.com/p/DOn0NlBCB1G/

