Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

Ο Άλεξ Μουμπρού νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, εκεί όπου θα βρεθεί για άλλες δύο εβδομάδες για περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να καταπολεμήσει το πρόβλημα της παγκρεατίτιδας που τον «χτύπησε» κατά τη διάρκεια του Eurobasket και δεν του επέτρεψε να εκτελέσει χρέη πρώτου προπονητή στην χρυσή Εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Η περιπέτεια της υγείας του Άλεξ Μουμπρού συνεχίζεται, με τον Ισπανό τεχνικό να απουσιάζει από τους εκδηλώσεις των εορτασμών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket.

Όπως αναφέρει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ της Mundo Deportivo, ο Άλεξ Μουμπρού, αμέσως μετά το EuroBasket 2025 μετέβη στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο, ώστε να διαγνωστεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Διαβάστε επίσης