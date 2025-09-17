Χωρίς Όσμαν στην Αυστραλία, ταξίδεψε το δεύτερο γκρουπ και ακολουθεί ο Χολμς

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στην Αυστραλία, περιμένει το δεύτερο… κύμα αφίξεων. Αυτό που περιλαμβάνει και τους περισσότερους παίκτες. Όμως δυστυχώς προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα για τους «πράσινους». Ο Τζέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του «τριφυλλιού» που έκανε εκπληκτικό Eurobasket, γύρισε από τη Λετονία με οστικό οίδημα.

Τραυματισμό που υπέστη με την Πολωνία και έπαιξε δύο ακόμη αγώνες, με Ελλάδα και Γερμανία. Πραγματοποιώντας και εξαιρετικές εμφανίσεις. Όμως το πρόβλημα παρέμεινε και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην ταλαιπωρήσει το πόδι του με το μεγάλο ταξίδι. Μένοντας στην Αθήνα για να κάνει αποθεραπεία.

Το πρόβλημα δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά η εκτίμηση θα γίνεται μέρα με τη μέρα. Με στόχο ξεκάθαρο να είναι έτοιμος ο φόργουορντ των «πράσινων» στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Από την άλλη, καλά ήταν τα μαντάτα για τον Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ που λόγω ίωσης δεν ακολούθησε το πρώτο γκρουπ, έχει ουσιαστικά αναρρώσει. Αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι για Αυστραλία το βράδυ της Τετάρτης (17/9). Κατά συνέπεια θα χάσει το ματς με την Παρτιζάν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για αυτό με τους Αδελαΐδα 36ers.

Αναχώρησε το δεύτερο γκρουπ με 7 παίκτες και Αταμάν

Το βράδυ της Τρίτης, ξεκίνησε το ταξίδι για την Αυστραλία το δεύτερο γκρουπ του Παναθηναϊκού AKTOR. Αυτό των διεθνών και των προπονητών που ήταν στο EuroBasket. Η πτήση θα έχει ενδιάμεσο σταθμό το Ντουμπάι και η προγραμματισμένη άφιξη στην Μελβούρνη είναι ξημερώματα Πέμπτης τοπική ώρα. Για ένα χαλάρωμα και το απόγευμα (19:30 τοπική ώρα, 12:30 ώρα Ελλάδας) τη διεξαγωγή του φιλικού με την Παρτιζάν στο πλαίσιο του 7ου «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στο δεύτερο γκρουπ μετέχουν ο Αταμάν με τον άμεσο συνεργάτη του, Γιλντιρίμ. Από παίκτες ταξιδεύουν οι Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν.