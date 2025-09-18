Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν: «Να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»
Ξεκάθαρος ήταν ο Κέντρικ Ναν για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του εν όψει της εκκίνησης της νέας σεζόν.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αποστολή στην Αυστραλία
Ο Κέντρικ Ναν στον πρώτο επίσημο φιλικό αγώνα της ομάδας ήταν εξαιρετικός, ήταν πρώτος σκόρερ και έδειξε ότι έχει μπει στη σεζόν... αποφασισμένος.
Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτιζάν, τόνισε:
«Ζεσταινόμαστε σιγά - σιγά. Ήταν το πρώτο ματς που παίξαμε με όλη την ομάδα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας βέβαια. Είμαι καλά, νιώθω καλά φέτος και έκανα αυτό το κάρφωμα στο ματς.
Όπως έχω πει, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας στο παιχνίδι και μετά να επιστρέψουμε υγιείς στην Ευρώπη».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας
16:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης
16:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο
19:14 ∙ WHAT THE FACT