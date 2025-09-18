Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-82: «Καθάρισε» ο Γιούρτσεβεν, «τρέλα» στην ομογένεια

Στον πρώτο αγώνα επί αυστραλιανού εδάφους, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε αυτής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Τούρκο σέντερ να κάνει τη διαφορά και τους Κέντρικ Ναν και Νίκο Ρογκαβόπουλο να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν
Τρομερή εμφάνιση του Τούρκου σέντερ
Αποστολή στην Αυστραλία

Άκρως θετικό ήταν το πρόσημο για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο πρώτο… επίσημο φιλικό της ομάδας για την νέα σεζόν.

Την πρώτη ημέρα που (σχεδόν) όλη η ομάδα του «τριφυλλιού» συγκεντρώθηκε (και παρά την κούραση που υπήρχε στους περισσότερους λόγω του ταξιδιού Αθήνα – Μελβούρνη), ο Παναθηναϊκός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κόντρα στους Σέρβους, σε έναν αγώνα… γιορτή.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-82 με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ιδιαιτέρως ορεξάτο και φορτσάτο. Ο Τούρκος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ , ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Αμερικανός ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους αλλά και 8 ασίστ, ενώ ο Έλληνας; παίκτης είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από πλευράς «πράσινων» δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας, για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος με την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης πήγε κατευθείαν στο γήπεδο.

Για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Ουάσινγκτον είχε 19 πόντους, ο Πάρκερ 18 και 16 ο Οσετκόφκσι.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση με τον Γιούρτσεβεν… ορεξάτο και με τον Τζέριαν Γκραντ να εκτελεί από τα 6,75προηγήθηκε με 5-0, αλλά ουδείς είχε υπολογίσει τον καταιγισμό τριπόντων που θα ακολουθούσε από πλευράς Παρτιζάν. Αρχικά Πάρκερ και Μπράουν έφεραν το ματς στα ίσια, με τον Παναθηναϊκός (απολύτως φυσιολογικά), να εμφανίζεται κάπως… χαλαρός στην άμυνά του και κυρίως στην περιφέρεια. Αυτό οι γκαρντ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς το εκμεταλλεύτηκαν κυρίως με τους Μπράουν και Ουάσινγκτον.

Στο 5' το σκορ ήταν 12-14 με τις συνεργασίες Ρογκαβόπουλου και Σαμοντούροφ να ξεχωρίζουν, αλλά κάπου εκεί οι Σέρβοι πάτησαν γκάζι από το… τρίποντο. Με τον Ουάσινγκτον να φτάνει τα 4/4 και την Παρτιζάν συνολικά τα 6/9, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 16-25 και «έκλεισε» το δεκάλεπτο προηγούμενη με 20-27.

Λόγω της κούρασης και της ταλαιπωρίας των περισσότερων παικτών του Παναθηναϊκού, από το υπερατλαντικό ταξίδι, ο Εργκίν Αταμάν έκανε συνεχείς αλλαγές για να μπορέσει να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα του. Ο Ναν στο πρώτο μισό του δευτέρου δεκαλέπτου είχε αρχίσει να το παίρνει προσωπικά και με τον Αμερικανό να φτάνει τους 10 πόντους και τις 4 ασίστ, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 31-35, με τους Σέρβους να μην έχουν πλέον την εντυπωσιακή ευστοχία που είχαν στο τρίποντο κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου.

Στη συνέχεια, οι Σέρβοι μπορεί να μην έπαιρναν σκορ από το τρίποντο αλλά ο Ντίλαν Οσετκόφσκι ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Ο παίκτης της Παρτιζάν στο τέλος του ημιχρόνου είχε φτάσει ήδη τους 14 πόντους και «οδήγησε» την ομάδα του στο 35-44, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Ναν όμως έδωσε εκ νέου λύσεις, μέσω δημιουργίας, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 37-44 και ο Αμερικανός με τρίποντο στην εκπνοή έχασε την ευκαιρία να μειώσει στους 4 πόντους.

Double – double ο Γιούρτσεβεν και προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και αυτό φάνηκε από την αρχή. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά που είχ69αν οι Σέρβοι στα χέρια τους και με τρίποντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου το σκορ έγινε 40-44. Ο Έλληνας παίκτης ανέβαζε συνεχώς ρυθμούς, ο Σαμοντούρφ άφηνε θετικό αποτύπωμα και ο Ναν συνέχιζε το βιολί του κάνοντας το 46-50, στο 25’. Στη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο Τούρκος σέντερ πάλευε όλες τις φάσεις, τις τελείωνε εξαιρετικά και ήταν ο παίκτης που έκανε το 56-52, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου έχοντας 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το νερό είχε μπει στο… αυλάκι για τον Παναθηναϊκό ο οποίος όσο περνούσε η ώρα… (περιέργως λόγω κόπωσης) ανέβαζε στροφές. Οι «πράσινοι» έβγαζαν άμυνες, έτρεχαν στον αιφνιδιασμό και στο 35’ με κάρφωμα του Χουάντσο στο ανοικτό γήπεδο το σκορ έγινε 78-69, με τον Κέντρικ Ναν με δύο ακόμα πόντους να κάνει το 80-69 και να δίνει διψήφιο προβάδισμα πόντων στην ομάδα του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε και αυτός σε πολλές αλλαγές στην ομάδα του και το τελικό 91-82 ήρθε απόλυτα φυσιολογικά.

Τα Δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

