Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στο τουρνουά της Κρήτης τους Ιταλούς, παρότι βρέθηκαν να χάνουν μέχρι 13 πόντους.

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει
ΜΠΑΣΚΕΤ
Την πρώτη του νίκη με αντίπαλο επιπέδου EuroLeague, πήρε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» στο τουρνουά της Κρήτης επικράτησαν 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία είχε σημαντικές απουσίες.

Οι Ιταλοί δεν είχαν τους Τσάντσαρ, Σιλντς και Γκούντουριτς. Για τους Πειραιώτες έλλειψε ο τραυματίας Έβανς και οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο για ξεκούραση.

Το ματς δεν ήταν θεαματικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες ήταν ιδιαίτερα άστοχες και ειδικά ο Ολυμπιακός. Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Μπαρτζώκα βρέθηκε μέχρι και στο -13. Με μπροστάρη τον Φουρνιέ έκανε αντεπίθεση και τελικά ανέτρεψε την κατάσταση.

Ο Γάλλος με 15 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ακολούθησε με 12 ο Βεζένκοφ (7 βολές). Ο Γουόρντ πρόσθεσε 10 και ο Γουόκαπ 8. Για τους ηττημένους, ΛεΝτέι και Μπράουν είχαν από 13 και ο Νίμπο 10.

Την Κυριακή στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (νίκησε νωρίτερα τη Φενέρμπαχτσε) στον τελικό του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71

