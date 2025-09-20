Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Αποστολή στην Αυστραλία

Το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται φέτος στην Αυστραλία και στο πλαίσιο της παρουσίας τους στη χώρα, οι «πράσινοι» παίρνουν μέρος σε κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας την παρουσία του στην ομογένεια.

Το «τριφύλλι» είχε την ευκαιρία να δώσει χαρά σε μικρά Ελληνόπουλα της ομογένειας, καθώς βρέθηκαν στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας.

Επίσης, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επισκέφθηκαν την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Ο εκλεγμένος Επίσκοπος Καμπέρας ο Αρχιδιάκονος Αθηναγόρας και ο Επίσκοπος Κερασούντος Χριστόφορς Κρικέλης υποδέχθηκαν την Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τον πρόεδρο Βασίλη Παρθενόπουλο, τον COO του Παναθηναϊκού, Σταύρο Ντίνο και τον Ντίνο Μήτογλου.

We had the honor of visiting the Greek Orthodox Archdiocese of Australia, where Mrs. Despina Giannakopoulou, Mr. Vassilis Parthenopoulos, President of Panathinaikos BC AKTOR, and Mr. Stavros Ntinos, COO of our team and Dinos Mitoglou, were warmly received, meeting with… pic.twitter.com/ga8bmSUnq2 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 20, 2025

