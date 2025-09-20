Βραδινή κρουαζιέρα για Παναθηναϊκό και Παρτίζαν (photos)

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την αλλη. Έτσι, η NBL, διοργάνωσε για τις αποστολές των πράσινων και της Παρτιζάν μια ακόμα εντυπωσιακή βραδιά. Συγκεκριμένα τους έκανε ένα... μίνι tour εν πλώ στον ποταμό Παραμάτα, με τα μέλη των αποστολών να μένουν άκρως εντυπωσιασμένα από τα όσα αντίκρισαν. Φυσικά η βραδιά περιλάμβανε και δείπνο πανω στο λουξ γιοτ. Θυμίζουμε, ότι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει την παρουσία του στην Αυστραλία, με την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Αδελαΐδα, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», την Κυριακή (21/9, 12:00).

