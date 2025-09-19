Παναθηναϊκός AKTOR: Το ιδιαίτερο τελετουργικό καλωσορίσματος στο Σίδνεϊ
Εντυπωσιασμένα τα μέλη του Παναθηναϊκού AKTOR και της Παρτιζάν από το ιδιαίτερο καλωσόρισμα των ανθρώπων στο Σίδνεϊ.
Αποστολή στην Αυστραλία
Άκρως… ιδιαίτερη ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Αυστραλοί στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Παρτιζάν οι άνθρωποι στο Σίδνεϊ οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τους κορυφαίους παίκτες και προπονητές της EuroLeague.
Οι δύο ομάδες έφτασαν στην πόλη της Αυστραλίας γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα και υπήρξε μία τελετή υποδοχής, με τα μέλη των δύο ομάδων να παρακολουθούν εντυπωσιασμένα το ιδιαίτερο αυτό τελετουργικό.
Ουσιαστικά κύριο στοιχείο του τελετουργικού ήταν ο καπνός ο οποίος συμβολίζει την ευλογία, την υγεία και την καλή τύχη.
