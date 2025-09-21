LIVE Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers για το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το αγωνιστικό σκέλος του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9, 12:00) με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR τους Adelaide 36ers.

Μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ, όπου αναμένεται να δώσουν το παρών χιλιάδες Έλληνες, παρότι την ίδια ώρα συνέπεσε η διεξαγωγή του ετήσιου ελληνικού φεστιβάλ των ομογενών στην Αυστραλία.

Είναι ξεκάθαρη, άλλωστε, η αγάπη που έχει λάβει η ομάδα όλες αυτές τις μέρες στη χώρα, καθώς η ΚΑΕ εκτός από τα ιστορικά φιλικά που δίνει στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», παίρνει μέρος και σε κοινωνικές δράσεις ενισχύοντας την παρουσία της στην ομογένεια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν, θέλει να χτίσει χημεία και αυτοματισμούς, αφήνοντας πίσω του τις πολλές δυσκολίες που προέκυψαν στην προετοιμασία, λόγω των απουσιών των διεθνών και ατυχιών με τραυματισμούς και ασθένειες.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του Ρισόν Χολμς, ενώ αγωνιστικό χρόνο αναμένεται να πάρει και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ξεκουράστηκε στο παιχνίδι της Μελβούρνης με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Θυμίζουμε πως στην Αθήνα έχουν μείνει ο ασθενής Τι Τζέι Σορτς, ο Τζέντι Οσμάν για να αποθεραπευτεί το πόδι του από το χτύπημα που είχε στα προημιτελικά του Eurobasket, ο Ματίας Λεσόρ και o Μάριους Γκριγκόνις.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τους Adelaide 36ers και όσαο συμβαίνουν στο Σίδνει: