«Τρέλα» στο Σίδνεϊ με το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (photos)

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ημέρες στη Μελβούρνη και συγκεκριμένα από την ημέρα που έφτασε στην πόλη η αποστολή του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχουν σηκώσει στο… πόδι τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται εκεί, αλλά και την ομογένεια στο σύνολό της και αυτό φάνηκε και σήμερα όπου το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα του «τριφυλλιού» είναι… κατάμεστο.

Οι Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν από νωρίς και στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή του Παναθηναϊκού, ενώ από νωρίς έχουν κατακλείσει κάθε γωνιά του εντυπωσιακού γηπέδου του Σίδνεϊ.