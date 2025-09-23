Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Έτοιμος για το… restart στην ΑΕΚ – «Να επιστρέψω στην κατάσταση που θέλω»

Ο διεθνής φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στις 2 Οκτωβρίου 2024 στην αναμέτρηση της Τουρκ Τέλεκομ με αντίπαλο τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, για το Eurocup.

Στα 28 του καλείται να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του και στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, έπειτα από τέσσερα χρόνια στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο διάστημα φόρεσε τις φανέλες των Βενέτσια, Φορτιτούντο Μπολόνια, Πέζαρο, Σάσαρι και Τουρκ Τέλεκομ.

Η ΑΕΚ θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία για τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος στο φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 350 ημέρες. Την ερχόμενη Παρασκευή (26/09) αναμένεται να αγωνιστεί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του, μετά από σχεδόν έναν χρόνο (για την ακρίβεια 11 μήνες και 24 ημέρες), καθώς οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup 2025.

Ο Έλληνας φόργουορντ μιλώντας στο Onsports, στο πλαίσιο της Media Day της ΑΕΚ, τόνισε ότι: «Είμαι καλά, είμαι υγιής πλέον… Φυσικά, δεν είμαι σε ρυθμούς για να βοηθήσω άμεσα την ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Βλέπω ότι η ομάδα προσπαθεί, οι άνθρωποι της κάνουν μια σημαντική προσπάθεια. Θεωρώ ότι μόλις ξεκινήσουν κι οι αγώνες, θα πάνε όλα καλύτερα».

«Μίλησα με τον προπονητή κι αυτό ήταν…»

Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του Άρη, μιλώντας γι’ αυτό που τον έκανε να πει το «ναι» στην ΑΕΚ, υπογράμμισε: «Μίλησα και με τον προπονητή, μου είπε το πλάνο του κι αυτό ήταν…», ενώ αναφερόμενος στους στόχους της «Ένωσης», είπε: «Να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια, να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει και να παίξει ωραίο μπάσκετ».

Τέλος, για τους προσωπικούς στόχους του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό, επεσήμανε: «Στόχος αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψω σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να επιστρέψω στην κατάσταση που θέλω να είμαι. Ίσως χρειαστώ λίγο χρόνος, ειδικά στην αρχή μετά από τόσο διάστημα που ήμουν εκτός, για να βρω ρυθμό. Όσο είμαι καλά σωματικά κι υγιής, όλα θα πάνε καλά».

Διαβάστε επίσης