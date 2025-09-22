ΑΕΚ: Ο «χάλκινος» Κατσίβελης ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «Ένωσης»

O 34χρονος γκαρντ, μετά από μερικές ημέρες άδειας, μπήκε στις προπονήσεις της «Ένωσης».

Οι νέοι συμπαίκτες του Κατσίβελη έσπευσαν να τον συγχαρούν για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο έμπειρος γκαρντ ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στην ΑΕΚ, καθώς είχε φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» τόσο τη σεζόν 2015/16, όσο και την αγωνιστική περίοδο 2020/21.