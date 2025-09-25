Ολυμπιακός: «Ναυάγιο» με Ντιλικινά, δε δίνει τα λεφτά του buy out

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την Παρτιζάν και έτσι η απόκτηση του Γάλλου γκαρντ δεν προχωρά.

Ολυμπιακός: «Ναυάγιο» με Ντιλικινά, δε δίνει τα λεφτά του buy out
Ξανά στην αγορά για γκαρντ ο Ολυμπιακός. Όπως όλα δείχνουν, η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά δε θα προχωρήσει. Αιτία είναι η άρνηση της ομάδας του Πειραιά να πληρώσει buy out στην Παρτιζάν. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία με τον παίκτη.

Οι απαιτήσεις των Σέρβων ήταν 300.000 ευρώ. Ποσό που δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει ο Ολυμπιακός. Άφησε λοιπόν την υπόθεση στην πλευρά του παίκτη. Μήπως και μπορέσει να μείνει ελεύθερος χωρίς οικονομική αξίωση της Παρτιζάν. Κάτι που δεν έγινε.

Έτσι ο Ντιλικινά αναμένεται να μείνει στο Βελιγράδι, με τον Ολυμπιακό να στρέφει αλλού το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση στα γκαρντ.

