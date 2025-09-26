Με ανανεωμένο look ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην «πράσινη» media day

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και πάντα «κλέβει» την παράσταση, χωρίς να το επιδιώκει. Πραγματικός σταρ ο Ισπανός, το έδειξε και στη Media Day της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Ο φόργουορντ των «πράσινων» εμφανίστηκε με νέο look. Έχοντας κοτσιδάκια στα μαλλιά και κορδέλα στο κεφάλι. Κάτι που όπως είπε ο ίδιος οφείλεται στη συμβουλή του Κέντρικ Ναν.

Μάλιστα, έδειξε τα σκουλαρίκια και μια αλυσίδα που φόρεσε στο λαιμό, τονίζοντας πως το έκανε για να ταιριάζουν με το χρυσό στη νέα φανέλα της ομάδας.

Ο Χουάντσο εξήγησε την αλλαγή στην εμφάνισή του:

«Έχω νέα μαλλιά για τη Media Day, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν. Ακολούθησα τη συμβουλή του Κέντρικ (Ναν). Έβαλα σκουλαρίκια και αλυσίδα στο λαιμό, για να ταιριάζουν με το χρυσό της φανέλας του Παναθηναϊκού».