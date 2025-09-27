Αταμάν για Αντετοκούνμπο: «Ίσως ο Γιάννης παίξει μια μέρα στον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τόνισε πως μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό AKTOR μελλοντικά, ενώ απάντησε στον Ντένις Σρέντερ με τρομερές ατάκες.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο τουρκικό "S Sport" στο πλαίσιο της media day της Euroleague και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα, τόνισε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει για τη σκέψη του "Greek Freak" να αγωνιστεί στην Ευρώπη μελλοντικά και υποστήριξε πως το «τριφύλλι» θα μπορούσε να τον υπογράψει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στο "S Sport":

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να... χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ.

Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: "Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα". Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον»!

Από εκεί και πέρα, ο Αταμάν αναφέρθηκε και στα σχόλια του Ντένις Σρέντερ, μετά τον τελικό του EuroBasket.

«Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τα ζητήματα προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όταν υπογράφω έναν παίκτη, εξετάζω πρώτα την προσωπικότητά του και την αξιοπρέπειά του.

Η Γερμανία κέρδισε ένα παιχνίδι που νόμιζε ότι είχε χάσει και οι παίκτες βιώνουν ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού σε καταστάσεις σαν κι αυτή. Ο Σρέντερ, σε αυτό το βίντεο, αντιμετώπισε επίσης ένα πρόβλημα προσωπικότητας, λόγω αυτού του ενθουσιασμού. Δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το αποδίδω στο νεαρό της ηλικίας του. Οι προπονητές του NBA θα πρέπει να σκέφτονται πως είναι ένας παίκτης που κάθε χρόνο αλλάζει ομάδα και αυτό δείχνει πολλά για εκείνον», ήταν τα λόγια του.

