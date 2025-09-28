Super Cup 2025: Super Αποτυχία!

Οι τρεις αγώνες της Ρόδου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ με την συνεργασία Ολυμπιακού, ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ να στέφεται από απόλυτη αποτυχία και τους «ερυθρόλευκους» να (μην) πανηγυρίζουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Παρωδία. Φιάσκο. Φαρσοκωμωδία. Απόλυτη… κατάντια και απόλυτη δυσφήμηση για το ελληνικό μπάσκετ.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του Παναθηναϊκού από την Αυστραλία, εκεί όπου η κορυφαία ομάδα της χώρας, η ομάδα των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων κατάφερε να διαφημίσει την χώρα στα πέρατα της γης και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο όχι μόνο τι δικό του brand, αλλά ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού (και όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ), η συνεργασία των τριών πλευρών φρόντισαν να φέρουν το ελληνικό μπάσκετ στα… χειρότερά του.

Το Super Cup κατάντησε ένας… μίζερος θεσμός τριών αγώνων που πραγματοποιείται μεταξύ συγγενών και φίλων. Οι κεφαλές της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ και του Ολυμπιακού που πόζαραν με πλατιά χαμόγελα στις φωτογραφίες και πανηγύριζαν μεταξύ τους δεν κατάφεραν να γεμίσουν ούτε το κλειστό της Ρόδου. Ούτε καν στον τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Προμηθέα. Για 24 ώρες υπήρξε έντονη κινητοποίηση για να προσκαλεστούν ακόμα και όσοι δεν είχατε… φανταστεί, μήπως και γεμίσει το γήπεδο, αλλά μάταια.

Είναι χαρακτηριστικό πως αν συγκρίνουμε το ότι έγινε στην Αυστραλία με το τι έγινε στη Ρόδο άπαντες μπορούν να αντιληφθούν γιατί ο Παναθηναϊκός δε δέχτηκε να παίξει σε αυτό το… prive πανηγυράκι και πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου για να διαφημίσει τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι αποφάσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού, του κ. Λιόλιου και του κ. Μελή εκθέτουν ανεπανόρθωτα το ελληνικό μπάσκετ και φέρνουν και σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και τους ίδιους ανθρώπους του ΕΣΑΚΕ οι οποίοι για μία ακόμα χρονιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. Αλλά οι «κεφαλές» θέλησαν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι.

Μη ξεχνάμε τι είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός. Έναν τελικό, σε περίπτωση που γινόταν μεταξύ των «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακόμα και να το ΣΕΦ είχε μόνο οπαδούς του Ολυμπιακού. Αλλά βλέπετε αυτό που θα ήταν ευλογία για το ελληνικό μπάσκετ θα ήταν… κατάρα για όλους εκείνους οι οποίοι ευαγγελίζονται ότι κόπτονται για το καλό του και την ανάπτυξή του. Δεν ήθελαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ. Ήθελαν ένα Ολυμπιακός – Προμηθέας (με τους Πατρινούς να είναι εξαιρετικοί) σε ένα άδειο γήπεδο στη Ρόδο. Για να μοστράρουν τα καπελάκια winners.

Την ώρα που έπεφταν τα χρυσά κομφετί, την ώρα που οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αυτοαποθεωνόντουσαν ο κόουτς Μπαρτζώκας αρνήθηκε να πιάσει στα χέρια του το «βαρύτιμο» τρόπαιο.

Βγάλτε τα εύλογα συμπεράσματά σας.

