To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

Αμέσως μετά το τέλος της φαρσοκωμωδίας της Ρόδου με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την νίκη του επί του Προμηθέα , η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησή της στα social media έστειλε τα γεμάτα... νόημα συγχαρητήριά τους στους winners της διοργάνωσης που... δυσφήμησε το άθλημα.

