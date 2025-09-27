To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

Με μια ανάρτηση γεμάτη... νόημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε το σχόλιό της για την παρωδία της Ρόδου και τον τελικό και γνωστό εκ των προτέρων νικητή της. 

Αμέσως μετά το τέλος της φαρσοκωμωδίας της Ρόδου με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την νίκη του επί του Προμηθέα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησή της στα social media έστειλε τα γεμάτα... νόημα συγχαρητήριά τους στους winners της διοργάνωσης που... δυσφήμησε το άθλημα.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DPHhUrGiHli/

