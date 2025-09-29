Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»

Ο Παναθηναϊκός... έκλεψε τις εντυπώσεις στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού που ολοκληρώθηκε και πλέον άπαντες έχουν στρέψει το βλέμα στους στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν όπου αύριο το βράδυ σηκώνει... αυλαία κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Τούρκος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Τσέντι Όσμαν θα μείνει εκτός της αυριανής αναμέτρησης και τόνισε ότι η ομάδα του είναι μόλις στο 40%.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Να είμαστε έτοιμοι ψυχικά ότι μετά από μεγάλο διάλειμμα θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία με ποια ομάδα παίζεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που είναι η αρχή της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι η Μπάγερν έχει πολλούς νέους παίκτες. Αλλά έχουμε επίσης πολλούς νέους παίκτες που αύριο θα παίξουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι εντός έδρας εδώ. Έτσι θα είναι σημαντικό να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι», σημείωσε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

«Είμαστε έτοιμοι στο 40%. Αλλά ξέρουμε ότι ακόμα κι αν είμαστε 40%, πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Επίσης πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος. γιατί το ΟΑΚΑ είναι πάντα μια πολύ «καυτή» αρένα. Και αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς ότι σε αυτή την κατάσταση του 40% να παίξουμε στα παιχνίδια της έδρας μας στην αρχή. Αλλά ούτως ή άλλως, πρέπει να βρούμε σε όλους μας τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν περιμένω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ. Ίσως δεν θα παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε επιθετικά και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. επεσήμανε ο Εργκίν Αταμάν.

«Το σίγουρο είναι ότι ο Τζέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο. Ίσως προλάβει να αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα. Για τον Ματίας όπως γνωρίζετε, μιλούν για τον Νοέμβριο. Οπότε επίσης δεν ξέρω πότε θα ενταχθεί στην προπόνηση της ομάδας και στους αγώνες», είπε ο Τούρκος προπονητής για τα θέματα τραυματισμών του Παναθηναϊκού.

«Ο Τι Σορτς τις τελευταίες τρεις μέρες έκανε προπόνηση, οπότε είναι έτοιμος να παίξει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σωματικό πρόβλημα», είπε ο Τούρκος προπονητής για την κατάσταση του γκαρντ του τριφυλλιού, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση.

Και τελείωσε αναφερόμενους στους νέους κανονισμούς. «Σίγουρα, δεν θα το κάνω. Πριν οι κανονισμοί στο επέτρεπαν και κάποιες φορές το είχα κάνει. Είτε για λόγους τακτικής, είτε λόγω υπομονής. Τώρα φυσικά και όχι. Θα είμαι έξυπνος. Εφόσον άλλαξαν τον κανονισμό, θα τον ακολουθήσουμε. Κανένα πρόβλημα».

Διαβάστε επίσης