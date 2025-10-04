Αταμάν: «Με αυτό το μπάσκετ δύσκολα θα μπούμε στα playoffs»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην φετινή EuroLeague, από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens. Το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο που ενόχλησε τον Εργκίν Αταμάν, καθώς ακόμη είμαστε στην αρχή.

Ο κόουτς των «πράσινων» έδειξε ενοχλημένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Κάτι που τόνισε με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς είπε πως με τέτοιο μπάσκετ δύσκολα η ομάδα του θα είναι στα playoffs.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Έπαιξε καλύτερα η Μπαρτσελόνα και συγχαρητήρια για τη νίκη. Όσοι είδαν το παιχνίδι είδαν ότι δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση.

Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και με αυτό το μπάσκετ που παίξαμε, θα είναι δύσκολο, όχι να μπούμε στο Final Four, αλλά να μπούμε στα playoffs».