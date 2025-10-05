Παναθηναϊκός AKTOR, Κοντός: «Πλησιάζουμε στη μεγάλη στιγμή της επιστροφής του Λεσόρ»

Ο Δημήτρης Κοντός μίλησε για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR, το ξεκίνημα της ομάδας και τους στόχους στη νέα σεζόν.

Ο Δημήτρης Κοντός, general manager of basketball operations του Τριφυλλιού, μίλησε στην ΕΡΤ για τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το ταξίδι στην Αυστραλία, αλλά και τη μεγάλη στιγμή της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ που… πλησιάζει.

Αναλυτικά είπε:

Για την Αυστραλία και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην ομογένεια. Είμαστε περήφανοι που αγκαλιάσαμε τους Έλληνες, δεν περιμέναμε να μας αγκαλιάσουν και αυτοί τόσο πολύ. Είχε 15.000 και 18.000 στα παιχνίδια μας. Υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία αλλά να γίνει το τουρνουά του αείμνηστο Παύλου Γιαννακόπουλου στην Αυστραλία είναι κάτι που σημαίνει πολλά για το ελληνικό μπάσκετ. Ανοίγει και μια νέα πόρτα στην αγορά. Ηταν εκπληκτική υποδοχή από όλους, τη λίγκα της Αυστραλίας, την πολιτική εκεί ηγεσία, την εκκλησία, όλη την ομογένεια. Άξιζε αυτό το ταξίδι πολλά και είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταλάβαμε και εμείς που ήμασταν εκεί».

Για την προετοιμασία: «Η πρώτη μας προπόνηση όλοι μαζί ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου στην Αυστραλία. Όταν έφτασαν οι διεθνείς, είχαμε αγώνα λίγο μετά. Ο Σορτς ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, νοσηλεύτηκε. Είναι μια κατάσταση που χρειάζεται ίσως και έναν μήνα για να επανέλθει κανονικά. Ισως να μπήκε και πολύ νωρίτερα απ' ότι περιμέναμε. Ακόμα ψάχνει τα πατήματά του. Ο Λεσόρ είναι έξω, ο Όσμαν έχασε όλη την προετοιμασία, ο Γκριγκόνις δεν ήρθε μαζί μας στην Αυστραλία για να μην ταλαιπωρηθεί. Θα χρειαστούμε χρόνο. Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν, έχουμε απόλυτη αυτογνωσία, είναι μια δύσκολη σεζόν. Υπάρχει η πίεση που την αποδεχόμαστε και τη θέλουμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε αυτό που περιμένουμε το προσεχές διάστημα».

Για τον Λεσόρ: «Πάει πολύ καλά, όπως ακριβώς περιμέναμε. Είναι στο τελικό στάδιο της επιστροφής του. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όπως και εκείνος, θα παίξει όταν νιώσει απόλυτα έτοιμος. Σιγά σιγά πλησιάζουμε σε αυτή τη μεγάλη στιγμή».

Για τη σεζόν: «Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα, αυτογνωσία και σωστή διαχείριση της πίεσης από όλους. Χρειάζεται υγεία και να πατάμε στη γη, να μην πετάμε στα σύννεφα. Από την Μπαρτσελόνα χάσαμε δικαιότατα γιατί ήταν μια πιο έτοιμη ομάδα και εμείς ακόμα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάτω η μπάλα που λένε οι ποδοσφαιρικοί».

