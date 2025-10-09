Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του

Τα γενέθλιά του γιορτάζει ο Τζέριαν Γκραντ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είναι μαζί με την… αθλητική του οικογένεια στη Βιτόρια, καθώς απόψε θα διεξαχθεί το ματς με την Μπασκόνια στη «Μπουέσα Αρένα».

Αυτό δεν πτόησε τους «πράσινους» στο να ευχηθούν στην… ήρεμη δύναμη της ομάδας. Έτσι κατά τη διάρκεια του φαγητού, όπως ήταν μαζεμένη όλη η ομάδα, εμφανίστηκε η τούρτα έκπληξη στον Γκραντ.

Άρχισαν να του τραγουδούν το «Happy Birthday» με τον Αμερικανό να το διασκεδάζει. Έσβησε το κεράκι και ευχαρίστησε τους πάντες. Μάλιστα του έκαναν και πλάκα ζητώντας να κάνει ομιλία, κάτι που απέφυγε. Άλλωστε είναι απ’ τους πιο λιγομίλητους και αγαπητούς στο γκρουπ.