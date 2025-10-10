Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο «διπλό» στη Βιτόρια με τα… μάτια της Euroleague

Αρχικά έμοιαζε με «πράσινο» περίπατο στην πανέμορφη χώρα των Βάσκων, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα άκρως ψυχοβγαλτικό θρίλερ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε το διπλό κόντρα στην Μπασκόνια, επικρατώντας 86-84, με τον Κέντρικ Ναν να γλιτώνει τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας από απανωτά... εγκεφαλικά.

Τα τρία τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ήταν «κόλαση» και η EuroLeague αποφάσισε να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το φινάλε του αγώνα, με τον Κέντρικ Ναν να «λέει» την τελευταία λέξη.

