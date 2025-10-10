Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10) με μια πολύτιμη νίκη από τη Βιτόρια.

Επικράτησε με 86-84 της Μπασκόνια, χάρη στο απίθανο buzzer beater του Κέντρικ Ναν και ανέβασε το ρεκόρ του στο 2-1.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα για 37 λεπτά, αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο έχασαν τη συγκέντρωσή τους και παραλίγο να χάσουν και το ματς μέσα από τα χέρια τους.

Ωστόσο, η φάση της ισοφάρισης με τον Τρεντ Φόρεστ, 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, έχει προκύψει με σκανδαλώδη τρόπο.

Με τη διαφορά στους τρεις πόντους (81-84), ο παίκτης της Μπασκόνια κέρδισε δύο βολές. Ευστόχησε στην πρώτη και στη δεύτερη αστόχησε επίτηδες, πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε για το 84-84. Όμως, στην κρίσιμη τελευταία βολή μπαίνει για το ριμπάουντ, ενώ η μπάλα δεν είχε βρει καν το ταμπλό. Ο κανονισμός προβλέπει πως είχε δικαίωμα να διεκδικήσει την μπάλα, αφού πρώτα αυτή βρει στη στεφάνη!

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός στο 43.2.3 αναφέρει: «Ο σουτέρ ελεύθερης βολής δεν επιτρέπεται να πατήσει τη γραμμή ή να παραβιάσει την περιορισμένη περιοχή μέχρι να αγγίξει η μπάλα τη στεφάνη».

Όπως μπορείτε να δείτε μέσα από το βίντεο της μετάδοσης του Euroleague TV η παράβαση είναι εξόφθαλμη και είναι περίεργο πως οι διαιτητές Κάρντουμ και Τσέλικ που βρίσκονται στις δύο πλευρές δεν είδαν ότι ο Φόρεστ εισήλθε παράνομα στο "ζωγραφιστό".

Μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος, αν ο Κέντρικ Ναν δεν αναλάμβανε δράση για να αποδώσει δικαιοσύνη με το απίθανο buzzer beater που σημείωσε στο τέλος του αγώνα.