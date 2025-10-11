Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στην... οικογένεια των «πράσινων»

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για τη Stoiximan GBL, φτάνει στο τέλος της με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται αύριο από τον “αιώνιο” αντίπαλο του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι “πράσινοι” ολοκλήρωσαν σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία της ομάδας τους για το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και μετά από την προπόνηση έφυγαν για Σούνιο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα του “τριφυλλιού” στο σπίτι του στο Σούνιο, θέλοντας με τον τρόπο του να ευχηθεί σε όλους τα καλύτερα για τη σεζόν που ξεκίνησε, αλλά και για να φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία εν όψει της αυριανής αναμέτρησης στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια, μέσα στη Βιτόρια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν (που αναδείχθηκε και κορυφαία φάση για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και άπαντες στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens θέλουν να πάρουν ένα ακόμα διπλό αύριο το βράδυ. Πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό και πιο μεγάλο.