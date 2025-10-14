Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύο εκπλήξεις είχε η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο ξεκίνημα της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της φετινής σεζόν.

Η «βόμβα μεγατόνων» έπεσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Ντουμπάι διέλυσε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε με 93-69, έχοντας ως κορυφαίο τον Καμπενγκέλε με 24 πόντους.

Θύμα έκπληξης έπεσε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με 78-82 στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Μπαρτσελόνα, η οποία συνέτριψε στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Το «σπίτι» τους, αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν ο Ερυθρός Αστέρας (88-79 την Ζαλγκίρις, που υπέστη την πρώτη της ήττα φέτος) και η Μπάγερν Μονάχου (64-53 την Αρμάνι Μιλάνο).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2

21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις 3-1 Μπαρτσελόνα 3-1 Μονακό 2-1* Ρεάλ Μαδρίτης 2-1* Ολυμπιακός 2-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1* Βαλένθια 2-1* Παναθηναϊκός 2-1* Αναντολού Εφές 2-2 Παρί 2-1 Ντουμπάι 2-2 Μπάγερν Μονάχου 2-2 Παρτιζάν 2-1* Αρμάνι Μιλάνο 1-3 Βιλερμπάν 1-2* Φενέρμπαχτσε 1-3 Βίρτους Μπολόνια 1-2* Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3 Μπασκόνια 0-3*

*Έχουν αγώνα λιγότερο