Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Δείτε τα αποτελέσματα της Τρίτης (14/10) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.
Δύο εκπλήξεις είχε η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο ξεκίνημα της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της φετινής σεζόν.
Η «βόμβα μεγατόνων» έπεσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Ντουμπάι διέλυσε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε με 93-69, έχοντας ως κορυφαίο τον Καμπενγκέλε με 24 πόντους.
Θύμα έκπληξης έπεσε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με 78-82 στο ΣΕΦ από την Αναντολού Εφές.
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Μπαρτσελόνα, η οποία συνέτριψε στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-71, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Το «σπίτι» τους, αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν ο Ερυθρός Αστέρας (88-79 την Ζαλγκίρις, που υπέστη την πρώτη της ήττα φέτος) και η Μπάγερν Μονάχου (64-53 την Αρμάνι Μιλάνο).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5
21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2
21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ζαλγκίρις 3-1
- Μπαρτσελόνα 3-1
- Μονακό 2-1*
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*
- Ολυμπιακός 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*
- Βαλένθια 2-1*
- Παναθηναϊκός 2-1*
- Αναντολού Εφές 2-2
- Παρί 2-1
- Ντουμπάι 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-2
- Παρτιζάν 2-1*
- Αρμάνι Μιλάνο 1-3
- Βιλερμπάν 1-2*
- Φενέρμπαχτσε 1-3
- Βίρτους Μπολόνια 1-2*
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπασκόνια 0-3*
*Έχουν αγώνα λιγότερο