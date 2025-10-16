AEK: Ο Σίλβα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις! – Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του BCL

Ο Κρις Σίλβα συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της 2ης αγωνιστικής του BCL.

O Γκαμπονέζος ψηλός συστήθηκε στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανιώνιο για το GBL.

Η πρώτη του καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ, φαίνεται ότι έδωσαν την απαιτούμενη ψυχολογική ώθηση στον Σίλβα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στον αγώνα με τη Ζολνόκι, όπου η «Ένωση» έκανε το «2 στα 2».

Ο 29χρονος έκανε νέα «γεμάτη» εμφάνιση, μετρώντας 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Με αυτό τον τρόπο κέρδισε μια θέση στην κορυφαία πεντάδα, εκεί όπου βρέθηκαν κι οι Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Ουάιτ (Γαλατάσαραϊ).

chris-silva-team-of-the-week.jpg

Η κορυφαία πεντάδα της 2ης αγωνιστικής στο BCL

BCL

