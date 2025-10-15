ΑΕΚ – Ζολνόκι 91-77: Με άνεση έκανε το «2 στα 2» κι έμεινε μόνη πρώτη!

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και όποτε χρειάστηκε πάτησαν γκάζι και δεν απειλήθηκαν από τους αντιπάλους τους.

Η ΑΕΚ με ρεκόρ 2-0 είναι μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου, η οποία να θυμίσουμε δίνει απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «16». Ακολουθούν η Ζολνόκι με τη Λεβίτσε στο 1-1, ενώ η Ρίγα είναι τελευταία δίχως νίκη (0-2).

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τους παίκτες του να είναι σε εξαιρετικό επιθετικό βράδυ, με τον Κρις Σίλβα να είναι και πάλι ο κορυφαίος (19π. με 6/7διπ.). Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος έκανε νταμπλ νταμπλ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13' (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (10ριμπ.), Σκορδίλης, Κατσίβελης 5, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 13 (1), Μπάρτλεϊ 10 (2τρ., 5ριμπ.), Αμρς 7, Σίλβα 19 (6ριμπ.), Χαραλαμπόπουλος 3.

ΖΟΛΝΟΚΙ (Μπόσνιτς): Ντάρτχαρντ 23 (4), Παλάι 8, Μπαρνς 4, Χολτ 11 (1), Μόλναρ 2, Ρούντνερ 5, Κρνιάισκι 5, Σκινς 11 (11ριμπ.), Σόμογκι 8 (8ασ.)