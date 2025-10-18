Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή

Σπουδαίες νίκες για ΠΑΟΚ και Μαρούσι, ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκαν οι δύο αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική της GBL.

Στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 14 πόντους, αλλά η αντεπίθεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης έφερε αποτέλεσμα και έδωσε τη νίκη στο «δικέφαλο» με 75-73.

Ο ΠΑΟΚ είχε για κορυφαίο τον Στίβεν Μπράουν (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Εξαιρετικοί οι Νίκος Περσίδης (13 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπεν Μουρ (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι), Μάρβιν Τζόουνς (10 πόντοι). Για τους ηττημένους, ο Λέιτον Χάμοντς ξεχώρισε (21 πόντοι, με 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 21 (5), ΜακΚάλουμ 9, Γκρέι 12, Πόλικαπ 4, Σταυρακόπουλος, Κόλεμαν 5, Πλώτας 4, Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μάκιουρα 7 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Σλαφτσάκης, Περσίδης 13 (3), Μπράουν 19 (3), Μουρ 13 (1), Ντίμσα 12 (3), Κόνιαρης 4 (1), Τζάκσον 1, Τζόουνς 10, Ιατρίδης 1, Φίλλιος 2.

Συγκλονιστική ήταν η αναμέτρηση στον Άγιο Θωμά. Εκεί το Μαρούσι πήρε μεγάλη νίκη στη δεύτερη παράταση επί του Άρη με 108-103. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 80-80 και η πρώτη παράταση 96-96!

Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί ακόμη με 16 πόντους, αλλά το ματς έγινε το απόλυτο ντέρμπι στο τέλος του. Με τον Άρη να μην ολοκληρώνει την προσπάθειά του και να μένει χωρίς νίκη για 3ο ματς στο πρωτάθλημα.

Το Μαρούσι πήρε 31 πόντους από τον Τζόρνταν Κινγκ, 23 από τον Ντάριλ Μέικον, ενώ double double με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ έκανε ο Μαξίμ Σάλας. Ο Λόντον Περάντες πρόσφερε 11 πόντους και 9 ασίστ. Για τον Άρη, double double ο Στίβεν Ίνοχ με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα πέτυχε 19 πόντους, ενώ 17 ριμπάουντ μάζεψε ο Ρόνι Χάρελ. Ο Μπράις Τζοουνς είχε 19 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, 16 πόντους σημείωσε ο Μπράιαν Φορμπς.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83, 96-96 (1η παρ), 108-103 (2η παρ.).

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Μέικον 23 (2), Σάλας 18, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 11 (3), Ρέινολντς 11 (2), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ 24 (5), Ουίλιαμς 9 (4 ριμπάουντ), Ιορδάνου

ΑΡΗΣ (Καράιτσιτς): Τζόουνς 19 (2), Φορμπς 16 (4), Ίνοκ 22, Χάρελ, Κουλμπόκα 19 (4), Μήτρου-Λονγκ 13 (2), Μερκβιλάτζε 3 (1), Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης 4 , Μποχωρίδης 4