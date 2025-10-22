Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα απουσία με Βίρτους - Μια εβδομάδα εκτός ο Καλαϊτζάκης

Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Βίρτους στην Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague (24/10, 21:00).

Οι πράσινοι προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στο Telekom Center Athens, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω των ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή που θα ταξιδέψει το πρωί της Πέμπτης (23//10) για την Μπολόνια και θα παραμείνει στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του, όπως και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Πρόβλημα ωστόσο προέκυψε και με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος επίσης δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε τη σημερινή (22/10) προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR με πόνους στον δεξιό αγκώνα, γι' αυτό και μετά το τέλος της πήγε για ιατρικές εξετάσεις στο "ΥΓΕΙΑ".

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν πως έχει υποστεί συνδεσμική κάκωση αγκώνα. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας για τη Μπολόνια, ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μία εβδομάδα.