Euroleague: Ο Νίκολιτς έχει τα περισσότερα ματς με τον Ολυμπιακό και 3Χ3 στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Σάλος έχει προκληθεί στην Σερβία από την είδηση της σύλληψης του Ούρος Νίκολιτς από την Αστυνομία της χώρας, με την κατηγορία πως εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, ο 40χρονος ρέφερι θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, αντικείμενα μεγάλης αξίας, αλλά και αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού.

Η σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες σ’ όλη την Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που η Euroleague δεν όρισε τον Σέρβο διαιτητή σε κάποιο από τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής.

Ωστόσο, την τελευταία διετία, ο 40χρονος ρέφερι είχε σφυρίξει σε 9 παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα της διοργάνωσης. Μάλιστα, οι Πειραιώτες είχαν απολογισμό 6 νικών και τριών ηττών, ενώ μεταξύ των… επιτυχιών τους ήταν και το απόλυτο 3Χ3 στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Πάντως, μετά το περσινό ματς στο ΣΕΦ, η Euroleague είχε προχωρήσει στην τιμωρία του, αφού είχε παίξει σημαντικό ρόλο στα τελευταία λεπτά, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη 76-74, «κλείνοντας» τα μάτια στα βήματα του Μουσταφά Φαλ, στο νικητήριο καλάθι των Πειραιωτών. Παράλληλα, ήταν και στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει το «διπλό», με κοινή συνισταμένη τα έντονα παράπονα των «πράσινων» και στα δύο ματς.

Τη φετινή χρονιά, ο Ούρος Νίκολιτς σφύριξε την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη από την Ρεάλ, σ’ ένα ματς που προκάλεσε την έκρηξη των ανθρώπων και των φιλάθλων των Ισπανών για την «προστασία» των Πειραιωτών από τη διαιτησία. Ακόμα, είχε βρεθεί στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου.

