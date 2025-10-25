Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός κι οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη (122-116) επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Newsbomb

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Kayla Wolf
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την άνετη επικράτηση των Ουίζαρντς, τα «Ελάφια» πέτυχαν δεύτερη νίκη σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό παιχνίδι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος «γέμισε» τη στατιστική του, χωρίς να χρειαστεί να πάρει πολλές προσπάθειες. Μάλιστα, αν η ομάδα του ήταν πιο εύστοχη στο τρίποντο θα μπορούσε να είχε πετύχει και τριπλ νταμπλ!

Ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 20 ριμπάουντ κι 7 ασίστ σε 38 λεπτά.

Όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

  • 31 πόντοι
  • 9/12 δίποντα
  • 2/2 τρίποντα
  • 7/12 βολές
  • 20 ριμπάουντ
  • 7 ασίστ
  • 1 τάπα
  • σε 37:36

Μοναδικό αρνητικό για τους Μπακς ήταν ότι για δεύτερο σερί ματς ο Ντοκ Ρίβερς έχασε παίκτη με τραυματισμό. Αυτή τη φορά ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος γύρισε τον αστράγαλο του στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, αποχώρησε και δεν επέστρεψε…

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ (Ντάρκο Ραγιάκοβιτς): Ίνγκραμ 29 (3τρ., 6ριμπ.), Μπαρνς 17 (2τρ., 5ριμπ.), Πολτλ 6 (5ριμπ.), Μπάρετ 20 (1τρ., 6ριμπ.), Κουίκλι 19 (1τρ., 7ριμπ., 8ασ.), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3, Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3).
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 20 (4), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (5ριμπ.), Γκριν 9 (3), Ρόλινς 13 (1τρ., 5ριμπ.), Κούζμα 8, Άντονι 23 (2τρ., 7ασ.), Πόρτις 11 (1τρ., 8ριμπ.), Πρινς 3 (1), Κόφι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα - Του αφήνουν λουλούδια και φιγούρες Καραγκιόζη - Ποια τραγούδια θα ακουστούν στην Κηδεία

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για πάνω από 41 χρόνια

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ