NBA: Νέα εποχή για τους Λέικερς στα «χέρια» του Μαρκ Γουόλτερ

Εγκρίθηκε από το ΝΒΑ η πώληση των «λιμνανθρώπων» έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Τζίνι Μπας να παραμένει πρόεδρος.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, ένας απ’ τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητικούς οργανισμούς του πλανήτη, γυρίζουν σελίδα. Οι «λιμνάνθρωποι» έχουν πλέον νέο μεγαλομέτοχο κι αυτός είναι ο Μαρκ Γουόλτερ.

Η συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών είναι γνωστή εδώ και καιρό. Πλέον έγινε και επίσημη, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Ο Γουόλτερ αγοράζει τους Λέικερς από την οικογένεια Μπας, έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάντως η Τζίνι Μπας διατηρείται στη θέση της ως πρόεδρος της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που ξοδεύτηκε είναι το μεγαλύτερο που δόθηκε ποτέ για εξαγορά επαγγελματικής αθλητικής ομάδας.

