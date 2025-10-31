LIVE Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη «μάχη» στο Πριγκιπάτο

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Η νίκη με την Μακάμπι στο Telekom Center Athens ήταν το μεγάλο «πρέπει» του Παναθηναϊκού AKTOR σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα». Πλέον υπάρχει ένα εκ διαμέτρου αντίθετης δυσκολίας παιχνίδι, με αντίπαλο τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Φιναλίστ της περασμένης σεζόν και με βλέψεις για κορυφή φέτος.

Το «τριφύλλι» καλείται να μετρήσει δυνάμεις, σε μια «μάχη» που θεωρητικά μοιάζει άδικη. Λόγω των πολλών απουσιών που έχει το γκρουπ του Εργκίν Αταμάν. Λεσόρ, Χολμς και Σαμοντούροβ είναι στην Αθήνα, ο Ρογκαβόπουλος έμεινε την τελευταία στιγμή εκτός, ενώ ο Καλαϊτζάκης είναι κανονικά διαθέσιμος.

Από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Με τον Τζέιμς και τον Ντιαλό να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, συν φυσικά τους υπόλοιπους παίκτες των Μονεγάσκων. Οι οποίοι διαθέτουν ένα πλήρες ρόστερ.

Παράλληλα η Μονακό έχει και το κίνητρο να «πιάσει» τις νίκες του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στο 5-2 κόντρα στο 4-3 των γηπεδούχων. Φυσικά οι «πράσινοι» θέλουν απ’ την πλευρά τους να πετύχουν μια νίκη που συγχρόνως θα είναι δήλωση προς την Euroleague αναφορικά με τις φετινές τους δυνατότητες. Ακόμη και με τόσα πολλά αγωνιστικά ζητήματα, παίζοντας με μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Γιούρτσεβεν.

