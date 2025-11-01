Άρης – ΠΑΟΚ: Με ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα της GBL | Πού θα δείτε τον αγώνα

Ένα σπουδαίο παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) στην Greek Basketball League.

Ο λόγος για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ. Οι «κίτρινοι» προέρχονται από την πρώτη νίκη τους (90-73 στην έδρα του Πανιωνίου) στο πρωτάθλημα, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, έχοντας ρεκόρ 3-1.

Η ιστορία: 9/10 τελευταία ντέρμπι με διαφορές μέχρι επτά πόντων

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι της Θεσσαλονίκης, δύο ομάδες που έγραψαν κάποιες από τις «χρυσές» σελίδες του βιβλίου του μπάσκετ στην Ελλάδα, θα αναμετρηθούν αύριο για 157η φορά από καταβολής Α’ Εθνικής με τον Άρη Betsson να έχει ένα μικρό προβάδισμα στις νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) αλλά ο Άρης έχει τον πρώτο λόγο στα ματς που έγιναν με αυτόν γηπεδούχο, τυπικά ή ουσιαστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία 10ετία, τα 9/10 παιχνίδια που έγιναν στο Nick Galis Hall κρίθηκαν με διαφορές μέχρι επτά πόντων, ενώ ο Άρης Betsson μετράει πια τέσσερις διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος.



Τα τελευταία πέντε ματς με γηπεδούχο τον Άρη…



2020-21: 71-77

2021-22: 77-76

2022-23: 77-70

2023-24: 77-63

2024-25: 88-82



Οι νίκες τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64)…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΗΣ ΠΑΟΚ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 80 76 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 51 26

Οι νίκες τους στη Stoiximan GBL (από το 1992-93)…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΗΣ ΠΑΟΚ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 35 52 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 24 18

Δοκιμασία στο Περιστέρι για την αήττητη ΑΕΚ

Η αήττητη ΑΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, έχει απαιτητική δοκιμασία στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» κόντρα στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει με ρεκόρ 2-1 (σ.σ. έχουν κάνει το ρεπό τους).

«Το Περιστέρι κατάφερε σε χρόνο μηδέν να δημιουργήσει μία άξια ομάδα και να κάνει σημαντικές νίκες. Έχει καινούριο προπονητή και -έτσι όπως την έχουμε δει- είναι πολύ ανταγωνιστική. Εμείς παραδοσιακά κάπως δυσκολευόμαστε στο Περιστέρι. Θα δούμε πόσο ενέργεια μάς έχει μείνει μετά απ’ όλα τα ταξίδια. Πάντα έχουμε φιλοδοξίες και πάντα πάμε να κερδίσουμε, σε όποιο ματς παίζουμε, αλλά πρέπει να πούμε, ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό στο Περιστέρι», δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) στην GBL:

16:00 Κολοσσός – Πανιώνιος ERT SPORTS 1

16:00 Περιστέρι – ΑΕΚ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Άρης – ΠΑΟΚ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Προμηθέας – Καρδίτσα ERT SPORTS 2

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Ολυμπιακός 8 ΑΕΚ 8 Παναθηναϊκός 7 ΠΑΟΚ 7 Καρδίτσα 5 -3αγ. Περιστέρι 5 -3αγ. Κολοσσός Ρ. 5 Άρης 5 Ηρακλής 5 Προμηθέας Π. 5 Mαρούσι 4 -3αγ. Μύκονος 4 -3αγ. Πανιώνιος 4

