NBA: Τρομερός Ντόντσιτς, ασταμάτητοι Μπουλς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (01/11)

Με οκτώ αναμετρήσεις στο πλαίσιο του ΝΒΑ Cup συνεχίστηκε η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στη δράση και συνέχισε από εκεί που έμεινε, οδηγώντας στους Λέικερς στη νίκη (117-112) επί των Γκρίζλις στο Μέμφις.

Ο «Luka Magic», ο οποίος απουσίασε στα τρία προηγούμενα ματς, σημείωσε 44 πόντους με 14/27 σουτ, συν 12 ριμπάουντ κι 6 ασίστ!

Ο Τζος Γκίντεϊ έκανε career-high, σκοράροντας 32 πόντους κι οι Μπουλς επικράτησαν 135-125 των Νικς. Οι «Ταύροι» έφτασαν στο 5-0, πραγματοποιώντας το καλύτερο τους ξεκίνημα, μετά τη σεζόν 1996/97!

Με πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, οι Σέλτικς λύγισαν 109-108 τους Σίξερς, σε ένα συγκλονιστικό ματς.

Οι Κλίπερς νίκησαν 126-124 τους Πέλικανς, με buzzer beater του Καουάι Λέοναρντ, ενώ οι Μπλέιζερς επέστρεψαν από το -10 στην τέταρτη περίοδο, για να νικήσουν 109-107 τους Νάγκετς, με δύο βολές του Τζέραμι Γκραντ στο φινάλε.

Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (01/11):