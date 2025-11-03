ΝΒΑ: «Αφηνιασμένος» Ντόντσιτς οδηγεί τους Λέικερς - Πρώτη ήττα για Σπερς και Μπουλς
Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA και τα highlights των αγώνων.
Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 130-120 επί των Μαϊάμι Χιτ, με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Τζέικ ΛαΡέιβια είχε 25 πόντους. Για το Μαϊάμι, ο Χάιμι Χάκεζ Τζούνιορ σημείωσε 31 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.
Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 165 πόντους στα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν, επίδοση-ρεκόρ για παίκτη των Λέικερς (Τζέρι Γουέστ 1969/70 - 154 π., Κόμπι Μπράιαντ 2005/06 - 146 π.).
Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 13 ασίστ, οδηγώντας τους Φοίνιξ Σανς στη νίκη με 130-118 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν. Ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε 17 πόντους με πέντε τρίποντα, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα περιορίστηκε στους 9 πόντους με 4/14 σουτ, 9 ριμπάουντ και 6 λάθη. Ο Στεφόν Κάστλ είχε 26 πόντους για το Σαν Αντόνιο, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Οι Νιου Γιορκ Νικς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, επικρατώντας 128-116 των Σικάγο Μπουλς, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη χρονιά. Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 31 πόντους, 19 εκ των οποίων στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ενώ οι Νικς είχαν 20/42 τρίποντα. Ο Τζος Γκίντι πέτυχε τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ για το Σικάγο.
Η Φιλαδέλφεια συνέχισε την καλή της πορεία, νικώντας 129-105 τους Μπρούκλιν Νετς, που παραμένουν χωρίς νίκη (0-6). Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ σημείωσε 29 πόντους προτού αποχωρήσει με διάστρεμμα, ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε 26, ενώ ο Κουέντιν Γκραϊμς είχε 22 πόντους και 13 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν αγωνίστηκε για δεύτερη φορά φέτος. Για τους Νετς, ο Κάμερον Τόμας πέτυχε 29 πόντους, όμως η ομάδα είχε 7/38 τρίποντα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Θάντερ-Πέλικανς 137-106
Νετς-Σίξερς 105-129
Χόρνετς-Τζαζ 126-103
Καβαλίερς-Χοκς 117-109
Ράπτορς-Γκρίζλις 117-104
Νικς-Μπουλς 128-116
Σανς-Σπερς 130-118
Λέικερς-Χιτ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ανατολική Περιφέρεια
Φιλαδέλφεια 5-1
Νέα Υόρκη 3-3
Βοστώνη 3-4
Τορόντο 3-4
Μπρούκλιν 0-6
--------------------
Σικάγο 5-1
Μιλγουόκι 4-2
Ντιτρόιτ 4-2
Κλίβελαντ 4-3
Ιντιάνα 1-5
---------------------
Μαϊάμι 3-3
Ατλάντα 3-4
Ορλάντο 3-4
Σάρλοτ 3-4
Ουάσινγκτον 1-5
Δυτική Περιφέρεια
Οκλαχόμα Σίτι 7-0
Πόρτλαντ 4-2
Ντένβερ 3-2
Μινεσότα 3-3
Γιούτα 2-4
--------------------
ΛΑ Λέικερς 5-2
ΛΑ Κλίπερς 3-2
Γκόλντεν Στέιτ 4-3
Φοίνιξ 3-4
Σακραμέντο 2-4
--------------------
Σαν Αντόνιο 5-1
Χιούστον 3-2
Μέμφις 3-4
Ντάλας 2-4
Νέα Ορλεάνη 0-6