Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!

Η πρώτη αντίδραση του Γάλλου σέντερ μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Ματίας Λεσόρ ενώ ήταν έτοιμος να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις, αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε λεπτομερώς για την κατάσταση του τραυματισμού του και για το γεγονός πως η επιστροφή του παίρνει χρονική παράταση.

Ο ίδιος ο αθλητής πάντως, δεν πτοείται. Μάλιστα θέλησε να δείξει το πνεύμα του και το πάθος του, ακόμη και σε μια στιγμή που πολλούς ίσως να τους έπαιρνε από κάτω.

Ο Γάλλος σέντερ με ανάρτησή του στα social media, αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της ΚΑΕ και πρόσθεσε όλο νόημα:

«Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!

