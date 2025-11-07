Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!

Ο Ματίας Λεσόρ ενώ ήταν έτοιμος να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις, αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε λεπτομερώς για την κατάσταση του τραυματισμού του και για το γεγονός πως η επιστροφή του παίρνει χρονική παράταση.

Ο ίδιος ο αθλητής πάντως, δεν πτοείται. Μάλιστα θέλησε να δείξει το πνεύμα του και το πάθος του, ακόμη και σε μια στιγμή που πολλούς ίσως να τους έπαιρνε από κάτω.

Ο Γάλλος σέντερ με ανάρτησή του στα social media, αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της ΚΑΕ και πρόσθεσε όλο νόημα:

«Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!